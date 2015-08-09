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    Видеотрансляция матча ЦСКА – «Амкар» - на «Бомбардире»

    ЦСКА и "Амкар" хорошо начали сезон. Армейцы одержали победы во всех трех матчах, не пропустив при этом ни одного мяча. Отлично обороняется и «Амкар», только в матче первого тура пропустив «шальной гол» от «быка» Сергея Петрова, после чего пермяки одержали две «сухие» победы. Станет ли матч торжеством атаки или обороны узнаем совсем скоро.


    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА -"Амкар". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

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    09.08.2015 11:22
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