Видеотрансляция матча ЦСКА – «Амкар» - на «Бомбардире»

ЦСКА и "Амкар" хорошо начали сезон. Армейцы одержали победы во всех трех матчах, не пропустив при этом ни одного мяча. Отлично обороняется и «Амкар», только в матче первого тура пропустив «шальной гол» от «быка» Сергея Петрова, после чего пермяки одержали две «сухие» победы. Станет ли матч торжеством атаки или обороны узнаем совсем скоро.



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