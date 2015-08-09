Бубнов: «В обороне «Анжи» и «Динамо» царит полный бардак»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 4-го тура РФПЛ «Анжи» – «Динамо» (2:3). Специалист отметил слабую игру команд в обороне.



«В обороне «Анжи» и «Динамо» пока царит полный бардак. Для нейтральных болельщиков сюжет матча получился вкусным: пять голов, волевая победа, пенальти и удаление, судейские ошибки. Но для самих команд и их главных тренеров — та еще нервотрепка.



«Анжи» пропустил три гола со «стандартов», всякий раз допуская чудовищные погрешности. Юрий Семин правильно сказал после игры, что подобные ляпы в премьер-лиге совершенно недопустимы. Средняя линия и атака махачкалинцев играют весело, у них есть индивидуально сильные игроки, но нет лидера и ярко выраженного диспетчера.



У «Динамо», напротив, есть исполнители, на которых все держится. Есть ключевые структурные игроки в центре поля — Матье Вальбуэна и Игорь Денисов — и просто опытные футболисты, способные повести за собой. Впрочем, огрехи в защите бело-голубых сопоставимы с теми, что допускал «Анжи». Оба гола подопечные Андрея Кобелева «привезли» сами себе», - прокомментировал Бубнов.