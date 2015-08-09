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    Бубнов: «В обороне «Анжи» и «Динамо» царит полный бардак»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 4-го тура РФПЛ «Анжи» – «Динамо» (2:3). Специалист отметил слабую игру команд в обороне.


    «В обороне «Анжи» и «Динамо» пока царит полный бардак. Для нейтральных болельщиков сюжет матча получился вкусным: пять голов, волевая победа, пенальти и удаление, судейские ошибки. Но для самих команд и их главных тренеров — та еще нервотрепка.

    «Анжи» пропустил три гола со «стандартов», всякий раз допуская чудовищные погрешности. Юрий Семин правильно сказал после игры, что подобные ляпы в премьер-лиге совершенно недопустимы. Средняя линия и атака махачкалинцев играют весело, у них есть индивидуально сильные игроки, но нет лидера и ярко выраженного диспетчера.

    У «Динамо», напротив, есть исполнители, на которых все держится. Есть ключевые структурные игроки в центре поля — Матье Вальбуэна и Игорь Денисов — и просто опытные футболисты, способные повести за собой. Впрочем, огрехи в защите бело-голубых сопоставимы с теми, что допускал «Анжи». Оба гола подопечные Андрея Кобелева «привезли» сами себе», - прокомментировал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 08:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      imran seidov 9 августа 2015, 19:38

      Нельзя тупить четвертый матч подряд, я изначально не верил в Сёмина, но дай Бог, что бы я ощибался, обидно проигрывать такие матчи.. Ну не тянет Алшишка в этой позиции, это видно всем кроме Семина

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      Рейтинг: +16

      imran seidov 9 августа 2015, 19:35

      При всем уважении к Семину, уже второй матч не угадывает не с составом не с заменами. Алишку уже в перерыве надо было менять, все три гола на его совести, Помазана в запас, лучше Криворучко, вообще Кержа не надо было отпускать, Максимов не какой, зачем надо было менять Аруну, зачем выпускать никого Абдулавова, зачем не выпустить Сердерова, хотя бы ради разнообразия. НАМ нужны пару защитников, высокого класса. Вообще много вопросов к Семину!!!!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 августа 2015, 14:28

      БУБЕН

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      Рейтинг: +26

      dima556 9 августа 2015, 12:59

      не гоните на него, вот тут он прав.) ну реально, в обороне кошмар у обеих команд.... и это печально. да с такой игрой в обороне в Еврокубках делать нечего.... накидают по полной.

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      Рейтинг: +12

      grifon2013 9 августа 2015, 09:11

      В обороне Анжи бардак со времен ФНЛ, поэтому это не новость а подтверждения факта,что Анжи дает фору сопернику

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      Рейтинг: +11

      Terek_95))) 9 августа 2015, 09:05

      В голове бубнова царит полный бардак

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      Рейтинг: +12

      ustal1951 9 августа 2015, 08:11

      Сочувствую Юрию Павловичу

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