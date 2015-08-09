Моуринью остался недоволен работой медперсонала в матче против «Суонси»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью остался недоволен работой медперсонала клуба в матче 1-го тура АПЛ против "Суонси". Причиной этому послужил эпизод во втором тайме, когда оказывалась помощь полузащитнику Эдену Азару, а хозяевам пришлось этот отрезок матча играть вдевятером. На тот момент в составе «Челси» был удален вратарь Тибо Куртуа.



«Я был недоволен действиями медперсонала. Если ты врач или секретарь, но сидишь на скамейке, ты должен понимать игру. Не думаю, что у Азара было достаточно серьезное повреждение. Эден получил удар и просто устал – он мог продолжать играть», - сказал Моуринью.