Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью остался недоволен работой медперсонала в матче против «Суонси»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью остался недоволен работой медперсонала клуба в матче 1-го тура АПЛ против "Суонси". Причиной этому послужил эпизод во втором тайме, когда оказывалась помощь полузащитнику Эдену Азару, а хозяевам пришлось этот отрезок матча играть вдевятером. На тот момент в составе «Челси» был удален вратарь Тибо Куртуа.


    «Я был недоволен действиями медперсонала. Если ты врач или секретарь, но сидишь на скамейке, ты должен понимать игру. Не думаю, что у Азара было достаточно серьезное повреждение. Эден получил удар и просто устал – он мог продолжать играть», - сказал Моуринью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 августа 2015, 11:15

      В этом сезоне обвинений всех, кроме себя в неудачах от маура будет много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 9 августа 2015, 10:07

      Моуриньо копирует Пепа во всем, в т.ч. и конфликтом с медперсоналом. Но главным плагиатом Маура был Интер, выстроенный по образу и подобию Барсы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 9 августа 2015, 08:53

      Руки прочь от Евы Корнейро !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 08:35

      может ему стоило вісказать недовольство самим азарчиком который расселся на газоне попить водичку вместо того чтобы подниматся и тащить ))). "лучший игрок алп" для моура, йоптиль.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11