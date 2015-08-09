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    Бубнов: «Тактика «Локомотива» приносит плоды»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Уралом» в матче 4-го тура РФПЛ.


    «Команда Игоря Черевченко пока уверенно берет «свои» очки, причем трижды сделала это в гостях. По российским меркам у «Локомотива» весьма приличный подбор исполнителей, есть скамейка, а главное — надежная сыгранная оборона. Пока красно-зеленые, правда, в основном играют против соперников рангом ниже. Лакмусовой бумажкой станут встречи с претендентами на высокие места, а Лига Европы — и вовсе суровым испытанием.

    Особо хочу отметить Ниассе, выполнявшего большой объем работы. Сенегалец — игрок гораздо более универсальный, чем Петар Шкулетич. В то же время в сегодняшнем «Локомотиве» хорошо используются главные добродетели всех нападающих. Тот же Шкулетич отменно играет на «втором этаже», а Майкон регулярно отличается выходя на замены. Новая тактика приносит плоды», -сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 07:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2015, 11:00

      Надеюсь всегда будут играть организованно.

      0
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      Рейтинг: +26

      Hristobal 10 августа 2015, 19:09

      Главное Григорьева не выпускать в центр))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Bryadilok-viking 9 августа 2015, 10:37

      Подбор напов нормальный, главное что тихохода нет

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 9 августа 2015, 09:03

      Весна покажет кто где с...

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 9 августа 2015, 08:06

      прям капитан очевидность

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