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    Владимир Габулов: «Играть в Махачкале приятно»

    Голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Анжи» (3:2) в матче 4-го тура РФПЛ.


    «Тяжелая игра с множеством обоюдно острых моментов, как у наших ворот, так и у ворот «Анжи». Я бы сказал, что игра была зрелищной. К счастью, нам сегодня удалось выиграть этот матч. Хочется отметить потрясающую атмосферу на стадионе. Болельщики «Анжи» очень хорошо поддерживали свою команду. Приятно играть в такой атмосфере. Спасибо им большое.

    Со стороны, сказал бы, что здесь очень хорошая команда - быстрая, с резкими скоростными футболистами. Команда хорошо выбегает в атаку, создает очень большое количество моментов. Может быть, какие-то проблемы в обороне сказываются?!

    Судейство комментировать не буду. После моих последних комментариев получил выговор от руководства, поэтому промолчу», - сказал Габулов.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.08.2015 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 9 августа 2015, 14:10

      Что говорить судья подарил вам три мяча в ворота Анжи и все

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 9 августа 2015, 11:20

      нет володя - надо уж быть последовательным про судейство,а в этом матче почему-то без какой-либо критики с твоей стороны - это то о чём тебе твоё руководство говорило,усёк,как оно может быть:закон как дышло,куда повернул - туда и вышло.

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