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    «Реал» готов заплатить за Де Хеа 25 миллионов

    «Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов фунтов за переход голкипера Давида де Хеа, но англичане просят на десять миллионов больше. Если в Мадриде согласятся на требования «МЮ», то английский клуб отпустит 24-летнего вратаря.

    В «Манчестер Юнайтед» уже определились с возможной заменой де Хеа. Несколько недель назад наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал выходил на связь со своим коллегой из «Аякса» Франком де Буром, сообщив ему об интересе манкунианцев к Ясперу Силлессену.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 9 августа 2015, 08:34

      где ты увидел слово около? )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 9 августа 2015, 07:47

      но англичане просят около на десять миллионов больше. Это что? Русский язык? Прекращайте работать с недо...

      0
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