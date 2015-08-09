«Реал» готов заплатить за Де Хеа 25 миллионов

«Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов фунтов за переход голкипера Давида де Хеа, но англичане просят на десять миллионов больше. Если в Мадриде согласятся на требования «МЮ», то английский клуб отпустит 24-летнего вратаря.

В «Манчестер Юнайтед» уже определились с возможной заменой де Хеа. Несколько недель назад наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал выходил на связь со своим коллегой из «Аякса» Франком де Буром, сообщив ему об интересе манкунианцев к Ясперу Силлессену.