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    Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет

    Интересным образом завершился матч первого тура первой английской лиги между "Донкастером" и "Бери" (1:1). Когда один из игроков «Донкастера» получил повреждение футболисты «Бери» выбили мяч за боковую.Соблюдая fair play, нападающий "Донкастера" Гарри Форрестер попытался вернуть мяч гостям, но не рассчитал силы и поразил ворота, закинув мяч за шиворот голкиперу.

    После небольшого совещания хозяева позволили Леону Кларку беспрепятственно пройти с мячом от центра поля до ворот и сравнять счет.
    "Пол (Диков, главный тренер "Донкастера") сделал хорошее дело для футбола, потому что когда из игры пропадает мораль, для меня она теряет весь смисл. Я очень уважаю его за этот поступок. Сперва он попытался убедить судью зафиксировать неправильный ввод мяча из аута, а затем просто позволил нашей команде сравнять счет", - сказал после матча тренер "Бери" Дэвид Флиткрофт.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2015 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 9 августа 2015, 08:15

      Молодцы,у нас такое не сделали бы.Респект игрокам.

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > Archi1968 9 августа 2015, 08:47

      это да...у нас не найдётся удальца,который соблюдая fair play сопернику гол бы забил,так только английские боги могут...уахаха...стадион аплодировал стоя...многие вдохновенно плакали...ахахахахахаха...

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