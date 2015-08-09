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    Бьелса подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

    Главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса подал в отставку после поражения от «Кана» в первом туре чемпионата Франции.

    Наставник объявил об этом решении на послематчевой пресс-конференции.

    Источник: ФК «Марсель»

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    09.08.2015 00:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      arsen666 10 августа 2015, 01:21

      впечатлительный какой...

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 августа 2015, 07:59

      лооохх уже на 1 туре испугался

      0
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      Рейтинг: +10

      monegasque 9 августа 2015, 07:56

      Руководство Марселя виновато в первую очередь. Позвав тренера такого уровня, надо быть готовым выполнять все необходимые для него условия. А тут получается продали всех кого можно, приобрели непонятно кого. Вот он и результат, хотя свой стиль у Марселя в прошлом сезоне был, эх(

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      Рейтинг: +82

      Mi6 9 августа 2015, 07:54

      Давай в ЦСКА! Гинер, не спи!

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      Рейтинг: +10

      Герасимов_Модертор 9 августа 2015, 01:44

      И правильно сделал, нечего ему делать в таком клубе как Марсель

      0
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      Рейтинг: +14

      batya13 9 августа 2015, 01:04

      а че не в межсезонье? прямо на старте чемпионата сваливает, чем раньше думал? опять сезон неудачный для Марселя...

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      Рейтинг: +10

      FanFutbola23Rus 9 августа 2015, 01:02

      Мдааа Бьелса не затащил))) Я только за его отставку т.к Марсель способен на большее

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