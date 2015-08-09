Бьелса подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

впечатлительный какой...
Главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса подал в отставку после поражения от «Кана» в первом туре чемпионата Франции.
Наставник объявил об этом решении на послематчевой пресс-конференции.
Главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса подал в отставку после поражения от «Кана» в первом туре чемпионата Франции.
впечатлительный какой...
Руководство Марселя виновато в первую очередь. Позвав тренера такого уровня, надо быть готовым выполнять все необходимые для него условия. А тут получается продали всех кого можно, приобрели непонятно кого. Вот он и результат, хотя свой стиль у Марселя в прошлом сезоне был, эх(
Давай в ЦСКА! Гинер, не спи!
И правильно сделал, нечего ему делать в таком клубе как Марсель
а че не в межсезонье? прямо на старте чемпионата сваливает, чем раньше думал? опять сезон неудачный для Марселя...
Мдааа Бьелса не затащил))) Я только за его отставку т.к Марсель способен на большее