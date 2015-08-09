Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес «Роналду в ближайшее время восстановится от травмы спины»

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес заверил, что нападающий Криштиану Роналду сможет снова приступить к тренировкам.

    "Сейчас он работает с медицинским штабом, Роналду должен приступить к тренировкам на следующей неделе. Не думаю, что у нас возникнут проблемы с его возвращением к матчу с хихонским "Спортингом", - отметил специалист.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11