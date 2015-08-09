Бенитес «Роналду в ближайшее время восстановится от травмы спины»

Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес заверил, что нападающий Криштиану Роналду сможет снова приступить к тренировкам.



"Сейчас он работает с медицинским штабом, Роналду должен приступить к тренировкам на следующей неделе. Не думаю, что у нас возникнут проблемы с его возвращением к матчу с хихонским "Спортингом", - отметил специалист.