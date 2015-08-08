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    Моуринью: «Куртуа за удаление я не виню»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отказался комментировать эпизод с удалением голкипера Тибо Куртуа, который произошел в матче первого тура АПЛ с "Суонси".

    «Это только первая игра в сезоне, так что я не хочу сейчас начинать разговаривать о судьях. Куртуа за этот эпизод я не виню. Больше ничего не скажу. Сейчас только первый тур, я в состоянии себя контролировать», - подытожил специалист.

    Источник: Daily Mail

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    08.08.2015 23:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 08:43

      а что нетак... пеналь верный же!

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      Рейтинг: +22

      Fair_Soccer 9 августа 2015, 06:06

      А было за что винить Куртуа? Он делал, что мог, а "Мега" защита Челси сегодня получила по самые помидоры.

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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 9 августа 2015, 01:41

      Играли как и в прошлом сезоне

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      Рейтинг: +27

      Genri 100 9 августа 2015, 00:13

      сайт просто отвратителен,начинайте работать нормально или верните старый soocer,новостная лента не обновляется расписание и время матчей не правильное,закончился первый игровой день,а инфа вся старая с предыдущего сезона,одно разочарование((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Genri 100 9 августа 2015, 00:31

      Спасибо вам, что заглянули. В каком месте у нас не обновляется лента? У меня вот все обновляется. Где у вас старая информация с предыдущего сезона? У нас везде новая. Вы, видимо, смотрели другой сайт, а отписаться решили у нас.

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      Рейтинг: +14

      maksimys9926 > НИККО13 9 августа 2015, 08:02

      А расписание матчей где с временем ??? На соккер было на две недели вперед.Да и щет в лиге Европе писали не правильный или вообще не писали

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > НИККО13 9 августа 2015, 08:41

      Чемпионат Украины - там даже дни матчей не верные...

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      Рейтинг: +27

      Genri 100 > НИККО13 9 августа 2015, 10:09

      ну вот смотри,у меня турнирная таблица (Англия)сезон 14/15,но инфа вся с прошлого сезона(((и ни как не обновляется,далее матч Астон вилла-МЮ проходит 14,а здесь почему то 15.время на матчи не соответствуют действительности,на многие матчи время указано или на 15 минут раньше или позже.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Genri 100 9 августа 2015, 11:00

      На всех браузерах проверил - таблица обновлена. На счет остального: спасибо за бдительность, передам ваши комментарии нашим ответственным за статистику. Все исправим в ближайшее время.

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      Рейтинг: +27

      Genri 100 > НИККО13 9 августа 2015, 13:35

      Спасибо большое вы лучшие)))

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      Рейтинг: +52

      challenger98 9 августа 2015, 00:10

      Куртуа ещё не коснулся нападающего, а тот уже изображает муки. И попадание было по другой ноге.

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