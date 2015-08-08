Моуринью: «Куртуа за удаление я не виню»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отказался комментировать эпизод с удалением голкипера Тибо Куртуа, который произошел в матче первого тура АПЛ с "Суонси" .

«Это только первая игра в сезоне, так что я не хочу сейчас начинать разговаривать о судьях. Куртуа за этот эпизод я не виню. Больше ничего не скажу. Сейчас только первый тур, я в состоянии себя контролировать», - подытожил специалист.

