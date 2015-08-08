Моуринью: «Куртуа за удаление я не виню»

а что нетак... пеналь верный же!
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отказался комментировать эпизод с удалением голкипера Тибо Куртуа, который произошел в матче первого тура АПЛ с "Суонси".
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отказался комментировать эпизод с удалением голкипера Тибо Куртуа, который произошел в матче первого тура АПЛ с "Суонси".
а что нетак... пеналь верный же!
А было за что винить Куртуа? Он делал, что мог, а "Мега" защита Челси сегодня получила по самые помидоры.
Играли как и в прошлом сезоне
сайт просто отвратителен,начинайте работать нормально или верните старый soocer,новостная лента не обновляется расписание и время матчей не правильное,закончился первый игровой день,а инфа вся старая с предыдущего сезона,одно разочарование((((((((((((((((((((((((((((
ну вот смотри,у меня турнирная таблица (Англия)сезон 14/15,но инфа вся с прошлого сезона(((и ни как не обновляется,далее матч Астон вилла-МЮ проходит 14,а здесь почему то 15.время на матчи не соответствуют действительности,на многие матчи время указано или на 15 минут раньше или позже.
Куртуа ещё не коснулся нападающего, а тот уже изображает муки. И попадание было по другой ноге.