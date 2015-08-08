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    Семин: «Конечно, решения судей – просто нонсенс»

    Главный тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин после поражения от московского "Динамо" (2:3) в 4-м туре Премьер-лиги сказал, что судьи принимали неоднозначные решения.


    "Мы допустили нелепые ошибки. При этом в сложных ситуациях играем хорошо и создаем моменты. Такие ошибки в высшем дивизионе чемпионата просто неприемлемы. И, конечно, решения судей – просто нонсенс. Почему-то у нас игрока удаляют, а у соперника за такой же эпизод - нет. Да и вообще я сомневаюсь, что в наши ворота был пенальти", - сказал Семин

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    08.08.2015 22:56
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 13 августа 2015, 00:20

      удаление Цауни Безбородовым в матче с ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +12

      grifon2013 9 августа 2015, 14:16

      Семин не вешай лапшу на уши проблема с защитой уже около года с ФНЛ продолжается,Ташуев обещал наладить игру в защите но его ушли,а с приходом Семина ничего не улучшилось

      0
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 9 августа 2015, 11:11

      Во всех голах в ворота анжи виноват судья

      0
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      Рейтинг: +12

      Джавдет 9 августа 2015, 10:18

      Гаджибеков
      ты
      не
      капитан
      а.........

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 9 августа 2015, 09:26

      Почему вы решили что Цска болельщики рассисты а вы нет? Вспомните матч с Локо когда всю команду освистали за конфликт Сёмина с Самедовым

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      Рейтинг: +71

      Гамачl > Muhametshin 9 августа 2015, 10:03

      Во первых причём тут расизм? Во вторых освистывали только Самедова

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      Рейтинг: +1126

      richi 9 августа 2015, 09:16

      По делу Губочана надо было удалять, за эпизод, когда он 2-ой гол забивал.

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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 9 августа 2015, 05:20

      Матч был равным судья решил подарить динамо первую победу. Динамо по игре не заслуживал победу.

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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 9 августа 2015, 05:17

      Никогда нас не любили и не полюбят России. Такие оскорбление были со стороны болелов цска нашу сторону матче в москве. Полный расизм.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Гаджик05 9 августа 2015, 08:16

      Ой,да перестань..Самих себя не научились любить.А гавканье с трибун от вседозволенности и дикости .Есть такое тупое русское выражение..Не бери в голову.

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      Рейтинг: +10

      Сергей63 > Гаджик05 9 августа 2015, 09:51

      Не говори чушь, я болею за Анжи , многим моим знакомым нравится Анжи. Если есть не много придурков, это не значит, что вся Россия такая же. Ты тоже РОССИЯ, - ты что, сам-то тоже против Анжи. Просто не обращай внимания на больных на голову. Удачи Анжи. Мы сегодня со СПАМом играем, лучше пожелайте удачи нам.

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      Рейтинг: +10

      товарисч 9 августа 2015, 02:49

      Судья конечно начудил,но не настолько чтобы винить его в поражении Анжи

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      Рейтинг: +10

      товарисч 9 августа 2015, 02:46

      По игре Анжи не уступал...Нападение на уровне,но вот этот Маевский с Гаджибековым всю игру запороли.Следующую Анжи выиграет,так как не будет этого Али(возомнил из себя звезду).Маевский вообще чорт,все время пытается забить в свои ворота.

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