Семин: «Конечно, решения судей – просто нонсенс»

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин после поражения от московского "Динамо" (2:3) в 4-м туре Премьер-лиги сказал, что судьи принимали неоднозначные решения.





"Мы допустили нелепые ошибки. При этом в сложных ситуациях играем хорошо и создаем моменты. Такие ошибки в высшем дивизионе чемпионата просто неприемлемы. И, конечно, решения судей – просто нонсенс. Почему-то у нас игрока удаляют, а у соперника за такой же эпизод - нет. Да и вообще я сомневаюсь, что в наши ворота был пенальти", - сказал Семин