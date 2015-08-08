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    Кононов продолжает верить в Торбинского

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов раскрыл причины того, почему в состав не проходит полузащитник Дмитрий Торбинский.

    «Здесь сыграла свою роль конкуренция за место в «основе». Но Дима двигается в нужном направлении, я замечаю сдвиги. И, верю, что он скоро заиграет так, как хотелось бы. Конечно, для того, чтобы выйти на тот уровень, на котором мы и привыкли его видеть, нужно время. И все будет зависеть от того, как он этим временем распорядится», - сообщил Кононов.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2015 22:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 августа 2015, 00:48

      Короче Димас...твой давний уход из Спартака стал твоей самой большой ошибкой в футболе! Сирый, неприкаемый, костоломный и это всё что от тебя осталось в футболе!

      1
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      Рейтинг: +52

      slotchik > морозз 9 августа 2015, 12:28

      А что он получил бы в спартаке? Боль и уныние?

      0
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      Рейтинг: +11

      Сноб 9 августа 2015, 00:38

      Лучше в магните на скамейке, чем в Сельмаше в основе?

      1
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