Кононов продолжает верить в Торбинского

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов раскрыл причины того, почему в состав не проходит полузащитник Дмитрий Торбинский.





«Здесь сыграла свою роль конкуренция за место в «основе». Но Дима двигается в нужном направлении, я замечаю сдвиги. И, верю, что он скоро заиграет так, как хотелось бы. Конечно, для того, чтобы выйти на тот уровень, на котором мы и привыкли его видеть, нужно время. И все будет зависеть от того, как он этим временем распорядится», - сообщил Кононов.