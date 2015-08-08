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    Гончаренко остался недоволен первым таймом матча с «Локомотивом»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче четвертого тура Премьер-лиги сказал, что у его подопечных были шансы сравнять счет.

    - Очень плохой тайм первый тайм, - отметил наставник. - Во втором тайме путем перестроения и замен выровняли игру. Наверное, даже имели шансы сравнять счет. Второй матч подряд мы пропускаем на последних минутах – теперь мы в долгу перед болельщиками. Будем стараться.

    - Как оцените игру Арапова?
    - Не надо вратарей винить во всех грехах - они оплот. Арапов нормально сыграл, старался.
    - Не было желания пораньше заменить Манучаряна?
    - Во втором тайме мы, вообще лучше задвигались. В том числе, в этом и заслуга Манучаряна.
    - Как оцените игру защитников сегодня? Особенно, в эпизоде со вторым голом, когда Ньясс спокойно дали пройти, двигаясь при этом с ним параллельным курсом.
    - Сопровождение не красит защитников. В борьбе с Манучаряном соперники не стеснялись вступать в контакт, а мы…
    - Почему игроки вашей команды мало бьют издали?
    - Мало? Если вы так считаете, вам надо посмотреть, вообще, статистику дальних ударов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 20:45
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