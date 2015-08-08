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    Миранчук: «Мы в каждом матче будем стараться играть на победу»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук после победы над екатеринбургским "Уралом" (3:1) в 4-м туре премьер-лиги отметил старание своей команды.
    «Во втором тайме были сложности, пропустили гол. «Урал» побежал отыгрываться, а мы ждали контратаку. Когда забили третий гол, тогда уже успокоились. Но когда счет 2:0, надо всегда забивать третий, иначе будет тяжело, как вы все видели. Хотелось сегодня забить: и самому приятно, и команду вывел бы вперёд. Но не получилось. В последнее время часто говорят, что мне надо больше брать на себя, больше бить. Хотел выделиться. А оценивать свою игру не хочу. Выиграли, и это самое главное. Говорите, «Локомотив» выиграл все матчи, в которых я выходил на поле в стартовом составе, а с «Динамо», когда я начал игру в запасе, сыграл вничью? Это совпадение. Мы в каждом матче будем стараться играть на победу», — сказал Миранчук в эфире телеканала «НТВ-Плюс Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    08.08.2015 20:43
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