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    «МЮ» остался без Джонса на три недели

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пока не сможет появляться на поле из-за тромбоза легкой степени.
    Врачи считают, что его лечение займет не меньше трех недель, но точных сроков пока нет.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.08.2015 20:09
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