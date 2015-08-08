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«МЮ» остался без Джонса на три недели
Защитник «Манчестер Юнайтед»
Фил Джонс
пока не сможет появляться на поле из-за тромбоза легкой степени.
Врачи считают, что его лечение займет не меньше трех недель, но точных сроков пока нет.
Источник:
ФК «Манчестер Юнайтед»
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08.08.2015 20:09
Англия. Премьер-лига
Англия
Манчестер Юнайтед
Джонс Фил
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