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    Черевченко: «В первом тайме надо было реализовывать свои моменты»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко после победы над "Уралом" (3:1) в 4-м туре премьер-лиги пожаловался на плохую реализацию голевых моментов.

    "Тяжелая игра. В первом тайме надо было реализовывать свои моменты. У нас было 4 стопроцентных момента. Ну, не стопроцентных, 95 – процентных. Забили половину. Если бы забили все – проблем бы не было. Хотя их и так не было. Знали, что после перерыва "Урал" полезет вперед, и решили сыграть на контратаках. Забили в итоге третий мяч, я доволен", - отметил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 20:07
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