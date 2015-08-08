Черевченко: «В первом тайме надо было реализовывать свои моменты»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко после победы над "Уралом" (3:1) в 4-м туре премьер-лиги пожаловался на плохую реализацию голевых моментов.





"Тяжелая игра. В первом тайме надо было реализовывать свои моменты. У нас было 4 стопроцентных момента. Ну, не стопроцентных, 95 – процентных. Забили половину. Если бы забили все – проблем бы не было. Хотя их и так не было. Знали, что после перерыва "Урал" полезет вперед, и решили сыграть на контратаках. Забили в итоге третий мяч, я доволен", - отметил специалист.