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    «Анжи» и «Динамо» разойдутся миром, уверен Сафонов

    Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что закономерным результатом игры «Анжи» - «Динамо» в четвертом туре Премьер-лиги станет ничья.

    «Рискну поставить на ничью. Единственное, что меня настораживает – встречу обслуживает Безбородов, а при нем, насколько я помню, махачкалинцы не проигрывают. "Динамо" показывает неплохой футбол, команде в каких-то моментах немного не везет. У дружины Кобелева проглядывается неплохой тактический рисунок, да и ставка на молодых игроков должна сыграть. Сложное противостояние, но хочется, чтобы москвичи набрали очки», - сообщил Сафонов.
    Все прогнозы Сафонова на текущий тур российского чемпионата можно увидеть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 19:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      ilyas.dzhabrailov 8 августа 2015, 20:22

      Не согласен.Анжи выиграет!!!

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