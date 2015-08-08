«Анжи» и «Динамо» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо», которые сойдутся в матче 4-го тура Премьер-лиги.



Отметим, что в составе бело-голубых нет нападающего Александра Кокорина.



«Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Маевский, Аруна, Максимов, Эбесилио, Амаду, Боли.



«Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Денисов, Жирков, Зобнин, Соснин, Вальбуэна, Ионов.