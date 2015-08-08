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    «Анжи» и «Динамо» огласили стартовые составы

    Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо», которые сойдутся в матче 4-го тура Премьер-лиги.

    Отметим, что в составе бело-голубых нет нападающего Александра Кокорина.

    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Маевский, Аруна, Максимов, Эбесилио, Амаду, Боли.

    «Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Денисов, Жирков, Зобнин, Соснин, Вальбуэна, Ионов.

    "Бомбардир" как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 19:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      Гамачl 8 августа 2015, 19:43

      Опять никакой Эбесилио в заявке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Siraj_4 8 августа 2015, 19:38

      Тут ничья будет

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 8 августа 2015, 19:34

      Коко нет в заявке? Не дай тебе Боже его в Питер отправить...

      0
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