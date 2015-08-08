Аллегри: «Парни смогли приспособиться к ужасному состоянию поля»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал состояние поля в Шанхае, на котором его команда одержала победу над «Лацио» в матче за Суперкубок Италии (2:0).

«Я очень доволен парнями, ведь они сумели приспособиться к ужасному состоянию поля. Сегодня требовалось проявить характер.

У нас было несколько хороших моментов: один мы ужасным образом упустили, а еще двумя хорошо воспользовались.

Было важно победить в этом матче, поскольку в команде появился ряд новых игроков, которым нужно вписаться, а некоторые другие футболисты отсутствовали.

Суперкубок – это важный трофей. Побеждать всегда приятно», – сказал Аллегри.