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    Аллегри: «Парни смогли приспособиться к ужасному состоянию поля»

    Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал состояние поля в Шанхае, на котором его команда одержала победу над «Лацио» в матче за Суперкубок Италии (2:0).
    «Я очень доволен парнями, ведь они сумели приспособиться к ужасному состоянию поля. Сегодня требовалось проявить характер.
    У нас было несколько хороших моментов: один мы ужасным образом упустили, а еще двумя хорошо воспользовались.
    Было важно победить в этом матче, поскольку в команде появился ряд новых игроков, которым нужно вписаться, а некоторые другие футболисты отсутствовали.
    Суперкубок – это важный трофей. Побеждать всегда приятно», – сказал Аллегри.

    Источник: Sports.ru

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    08.08.2015 18:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 августа 2015, 21:35

      Ну поле ведь китайское.

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