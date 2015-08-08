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    Молодежное первенство. ЦСКА вырвал победу у «Амкара» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи четвертого тура молодежного первенства РФПЛ. Обошлось без неожиданностей: фавориты своих пар «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» смогли обыграть своих соперников.


    Уфа - Зенит (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — Кубышкин, 56; 0:2 — Назимов (с пенальти), 75; 1:2 — Журавлев, 78.

    ЦСКА (Москва) - Амкар (Пермь) - 3:2 (1:2)
    Голы: 0:1 — Князев, 34 (в свои ворота); 1:1 — Дергачев, 42; 1:2 — Шаваев, 43; 2:2 — Кучаев, 82; 3:2 — Жамалетдинов, 89.

    Урал (Екатеринбург) - Локомотив (Москва) - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Баринов, 44; 0:2 — Самохвалов, 74; 0:3 — Рубцов, 86; 1:3 — Шумихин, 90.
    Крылья Советов (Самара) - Спартак (Москва) - 0:4 (0:3)
    Голы: 0:1 — Федчук, 9; 0:2 — Пантелеев, 28; 0:3 — Пантелеев, 45; 0:4 — Пантелеев, 48.

    Источник: Twitter

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    08.08.2015 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 20:55

      тебя то ещё не купили ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Ерден 8 августа 2015, 18:50

      молотки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      mondm 8 августа 2015, 18:49

      молодцы!

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