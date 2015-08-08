Покеттино: «Довольны игрой, но не результатом»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался доволен игрой команды несмотря на то, что матч первого тура АПЛ закончился для нее поражением с минимальным счетом от «Манчестер Юнайтед».



«Мы довольны игрой, но не результатом. Нам очень не повезло, потому что первая же наша ошибка привела к пропущенному голу. Только после этого они стали играть на том же уровне, что и мы. Но нам нужно сохранять оптимизм, это лишь первая игра, а мы в хорошей форме», — заявил тренер лондонской команды.