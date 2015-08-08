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    Покеттино: «Довольны игрой, но не результатом»

    Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался доволен игрой команды несмотря на то, что матч первого тура АПЛ закончился для нее поражением с минимальным счетом от «Манчестер Юнайтед».

    «Мы довольны игрой, но не результатом. Нам очень не повезло, потому что первая же наша ошибка привела к пропущенному голу. Только после этого они стали играть на том же уровне, что и мы. Но нам нужно сохранять оптимизм, это лишь первая игра, а мы в хорошей форме», — заявил тренер лондонской команды.

    Источник: Twitter

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    08.08.2015 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Garri98 9 августа 2015, 01:18

      Пакетино молодец, и в отличии от многих умеет проигрывать, причем не задевая достоинство противника и игроков . Успехов в ему в сезоне.

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