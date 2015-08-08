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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал»

    В матче четвертого тура РФПЛ сошлись «Урал» и «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Екатеринбург в ранге безусловного фаворита, но и от «Урала» многие ждали сюрприз. И сюрприз в первом тайме был, но вот только со знаком минус. Оборона «Урала» больше напоминала проходной двор, момент возникал за моментом, и на 28 минуте преимущество логично конвертировалось в гол: Александр Самедов в попытке сделать навес со штрафного отправил круглого точно в сетку ворот. На 39 минуте Умар Ниассе показал, что и с игры «Локомотив» может сегодня забить, отправив мяч точно под перекладину. Во втором тайме после ряда замен «Урал» немного встрепенулся, и на 72 минуте Александр Ерохин после подачи углового перебросил Гильерме, вышедшего из ворот. Когда казалось, что «Урал» может попробовать зацепиться за одно очко, «Локомотив» сумел увеличить преимущество: на 91 минуте матча Майкон, вышедший на замену, головой отправил мяч в ворота «Урала» после подачи Виталия Денисова.



    8 августа. Екатеринбург. Стадион «Центральный»
    Урал (Екатеринбург) - Локомотив (Москва) - 1:3 (0:2) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Самедов, 28; 0:2 — Ниассе, 39; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Майкон, 90+1.
    Урал: Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета (Асеведо, 61), Емельянов, Ерохин Бурмистров (Дорожкин, 80), Лунгу (Ставпец, 59), Манучарян.
    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 90+3), Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 83), Самедов, Ниассе (Майкон, 73).

    Предупреждения: Ерохин, 89.
    Судья: Сергей Куликов (Саранск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 18:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +254

      Vector 9 августа 2015, 00:34

      Удивительно!!! Майкон начал даже забивать начал. Бодрое начало, я доволен!

      0
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      Рейтинг: +10

      kixer 8 августа 2015, 23:30

      С Победой братья Паравозы!!!! Игра вроде мало помалу налаживается.

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 8 августа 2015, 23:29

      Молодцом ! Так держать)) Оля поставила высокую задачу

      0
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      Рейтинг: +90

      blackhorse 8 августа 2015, 22:46

      ураЛ-продаЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Old_mole 8 августа 2015, 21:57

      Просто молодцы! Очень радует на старте Локо!
      Так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 8 августа 2015, 21:23

      Ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      vincentvega777 8 августа 2015, 20:16

      Интересно, почему локо перестал высоко прессинговать во втором тайме?

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      Рейтинг: +10

      a111a 8 августа 2015, 19:51

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +33709

      zra78 8 августа 2015, 19:44

      Первый тайм нормально,дальше зачем было отдавать инициативу, работы ещё много

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 августа 2015, 19:43

      С победой Локо!!! Уралу удачи!

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