Ван Гаал: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал свой комментарий после матча первого тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Напомним, что «красные дьяволы» одержали победу с минимальным счетом благодаря автоголу Кайла Уокера.



«Игра была очень непростой, обе команды старались надавить друг на друга, поэтому у игроков было не так много времени для принятия решения. Мы хорошо прессинговали, и благодаря этому забили единственный гол в матче. Думаю, мы заслужили эту победу.



Серхио Ромеро сумел сохранить ворота сухими, продемонстрировав потрясающие сейвы. Мне понравилась и игра Дармиана, он хорошо действовал без мяча. Швайнштайгер? Он очень опытный игрок, но у него никогда не было такой поддержки, как здесь, на «Олд Траффорд».

Сегодня у меня День рождения, это особенный день. Хорошо, что мы победили, после поражения мне точно было бы не до смеха», — заключил ван Гаал.