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    Лепехин: «Не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в составе «Зенита»

    Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход в команду нападающего Александра Кокорина из «Динамо».
    «Александр Кокорин футболист такого класса, что безусловно пригодился бы «Зениту», особенно учитывая лимит на легионеров. Я считаю, что Кокорин — лучший молодой игрок в России. Поэтому неудивительно, что лучший клуб в России хочет его приобрести.
    В этом возможном трансфере есть вторая сторона медали — это Артем Дзюба. Дзюба перешел всего два месяца назад. Если рассматривать их вдвоем, тогда начинаются вопросы, даже если учесть, что уйдет Саломон Рондон. Я не вижу Дзюбу и Кокорина одновременно в стартовом составе «Зенита». Возможно, такие матчи и будут, но это будет исключение. Получается, что кто-то из них будет сидеть на лавке», — сделал вывод Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 17:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      Валидол 9 августа 2015, 10:06

      Да уж , Лепёхин , а про схемы ,что Зенит может поменять их ....... к примеру 4-4-2 , всякую чушь несет , про то как они вдвоем не заиграют , и что теперь зениту вообще без нападения оставаться .........

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2015, 22:56

      А я вижу-чем больше у них деревьев-тем меньше шансов купить очередное липовое чемпионство.

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      Рейтинг: +11

      Валидол > Диктор 9 августа 2015, 10:07

      деревьев , ты у в лесу видишь , а это норм игроки

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 8 августа 2015, 22:24

      По тайму каждый...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2015, 22:18

      Лепехин верит во всякие сплетни журналюг

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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 8 августа 2015, 21:12

      Зачем комментировать утки беспонтовые!?

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      Рейтинг: +10

      spbjon 8 августа 2015, 20:42

      А я думаю нормальный бы составчик был учитывая лимит : Лодыгин,смольников, нету,гарай, кришито,гарсия,витсель,шатов,халк,кокорин, дзюба )))

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      Рейтинг: +35

      BDA81 8 августа 2015, 18:01

      Кокоша это бездельник высокого класса. Пускай в Динамо дальше прозябает. В любом европейском клубе доверили только мячики за воротами подавать, а не на поле бегать.

      0
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      Рейтинг: +6296

      порт 8 августа 2015, 17:57

      Переход Кокоши в "Зенит" слухи, и выдумки агента или СМИ.

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      Рейтинг: +107

      Летов 8 августа 2015, 17:28

      да дело не в Дзюбе даже,а в Халке,Шатове,Данни

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