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    Суперкубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио»

    Туринский «Ювентус», в прошлом сезоне выигрывший Чемпионат и Кубок Италии, вновь готов бороться за трофеи. Потеряв Андреа Пирло, Артуро Видаля и Карлоса Тевеса, «старая синьора» собрала новую команду для завоевания титулов во главе с тем же Массимилиано Аллегри. Матч за Суперкубок оказался еще более предсказуемым, чем матч за Кубок Италии, в котором команды сошлись в конце прошлого сезона. В этом матче «Лацио» сразу же решили надеяться на пенальти или очень большое везение в контратаках, и ушли в оборону. Довольно долго им удавалось отбиваться, пока на 69 минуте новичок «старой синьоры» Марио Манджукич не подтвердил свой класс первым забитым мячом. С этого момента «Лацио» уже совсем перестало во что-либо верить, и охотно пропустило вновь через 4 минуты от другого новичка — Пауло Дибалы. Вот так хладнокровно «Ювентус» взял заслуженный трофей, не дав сопернику даже помечтать о победе.

    8 августа. Шанхай. Стадион «Шанхай Стэдиум»
    Ювентус (Турин) - Лацио (Рим) - 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Манджукич, 69; 2:0 — Дибала, 73.
    Ювентус: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро (Перейра, 89), Маркизио, Погба, Эвра, Коман (Дибала, 60), Манджукич (Льоренте, 80).
    Лацио: Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди (Кишна, 75), Кандрева, Клозе (Джорджевич, 61), Андерсон (Моррисон, 87).
    Судья: Лука Банти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 16:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 9 августа 2015, 07:48

      Хорошо начали. В таком духе и продолжать! Сезон будет сложным, особенно в Еврокубках. Вперёд, любимая команда!

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      Рейтинг: +10

      Kuzy цска 8 августа 2015, 23:34

      Отлично.Юва есть Юва!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      Deadman112 8 августа 2015, 23:21

      Погба 10 номер взял!

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      Рейтинг: +15

      Juve-Terek 8 августа 2015, 21:01

      Новички порадовали)

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 8 августа 2015, 18:49

      Вот так и должен играть настоящий ювентус. Поздравляю фанатов Юве)

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 8 августа 2015, 18:22

      Замечательно! Конечно, предстоит ещё много работы, но начало положенно. Forza Juve!)

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 8 августа 2015, 17:47

      юве красавцы

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      Рейтинг: +11

      violent_spz 8 августа 2015, 17:26

      Поздравляю с трудовой победой. Вложение в новичков уже отрабатывается, сезон покажет все слабые минусы Ювы!

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 августа 2015, 17:21

      С победой! Интересно будет посмотреть на Юве в ЛЧ.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 августа 2015, 17:14

      Отлично! Смотрел матч,ну что сказать то,как говориться на классе победа.
      С почином Юве! Спасибо за победу!

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