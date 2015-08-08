АПЛ. Автогол Уокера принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»

На стадион «Олд Траффорд» вернулся английский футбол, и в первом матче очередного сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Первый тайм команды начали очень осторожно, не особо балуя болельщиков опасными моментами. По сути равную игру разбавил лишь курьезный гол: на 21 минуте после перехвата мяча Мемфис Депай доставлял сферу абсолютно одинокому Уэйну Руни, который почему-то замешкался находясь в убойной позиции. Это небольшое замешательство лишило Руни возможности стать автором первого забитого мяча в сезоне, но не лишило «МЮ» гола: Кайл Уокер, с трудом нагнавший Уэйна, выбил круглого прямо под штангу ворот Михела Ворма.



В перерыве Луи ван Гаал, видимо, принял окончательное решение играть на результат и попытаться удержать минимальное преимущество в матче. На 60 минуте был выпущен мастер игры в опорной зоне Бастиан Швайнштайгер, перешедший из «Баварии». Немалую часть благодарностей сегодня заслужил и другой дебютант Серхио Ромеро, отдувающийся за Давида Де Хеа, ведущего переговоры с «Реалом». Сумев устоять после опаснейших атак «Тоттенхэма», «МЮ» добывает тяжелую победу в первом матче сезона на «Олд Траффорд».





8 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд»

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (Лондон) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Уокер, 21 (в свои ворота).

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан (Валенсия, 80), Смоллинг, Блинд, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер 60), Шнейдерлин, Мата, Депай (Эррера, 67), Янг, Руни.

Тоттенхэм: Ворм, Уокер, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис, Дайер (Али, 77), Бенталеб (Мэйсон, 53), Эриксен, Дембеле (Ламела, 69), Шадли, Кейн.

Предупреждения: Вертонген, 25; Швайнштайгер, 68; Мата, 89; Али, 90+1.

Судья: Джонатан Мосс.