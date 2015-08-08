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    АПЛ. Автогол Уокера принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»

    На стадион «Олд Траффорд» вернулся английский футбол, и в первом матче очередного сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Тоттенхэм». Первый тайм команды начали очень осторожно, не особо балуя болельщиков опасными моментами. По сути равную игру разбавил лишь курьезный гол: на 21 минуте после перехвата мяча Мемфис Депай доставлял сферу абсолютно одинокому Уэйну Руни, который почему-то замешкался находясь в убойной позиции. Это небольшое замешательство лишило Руни возможности стать автором первого забитого мяча в сезоне, но не лишило «МЮ» гола: Кайл Уокер, с трудом нагнавший Уэйна, выбил круглого прямо под штангу ворот Михела Ворма.

    В перерыве Луи ван Гаал, видимо, принял окончательное решение играть на результат и попытаться удержать минимальное преимущество в матче. На 60 минуте был выпущен мастер игры в опорной зоне Бастиан Швайнштайгер, перешедший из «Баварии». Немалую часть благодарностей сегодня заслужил и другой дебютант Серхио Ромеро, отдувающийся за Давида Де Хеа, ведущего переговоры с «Реалом». Сумев устоять после опаснейших атак «Тоттенхэма», «МЮ» добывает тяжелую победу в первом матче сезона на «Олд Траффорд».

    8 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд»
    Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (Лондон) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Уокер, 21 (в свои ворота).
    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан (Валенсия, 80), Смоллинг, Блинд, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер 60), Шнейдерлин, Мата, Депай (Эррера, 67), Янг, Руни.
    Тоттенхэм: Ворм, Уокер, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис, Дайер (Али, 77), Бенталеб (Мэйсон, 53), Эриксен, Дембеле (Ламела, 69), Шадли, Кейн.
    Предупреждения: Вертонген, 25; Швайнштайгер, 68; Мата, 89; Али, 90+1.
    Судья: Джонатан Мосс.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 16:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 9 августа 2015, 10:12

      С победой! С Тоттенхэмом всегда им тяжко даются игры

      0
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      Рейтинг: +10

      Akramjon 9 августа 2015, 00:58

      С победой!

      0
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      Рейтинг: +90

      marvel777 8 августа 2015, 21:47

      норм

      0
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      Рейтинг: +10

      a111a 8 августа 2015, 18:51

      Ddd

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 8 августа 2015, 18:38

      МЮ нужен топовый нап.а Ромеро хорош

      0
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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 8 августа 2015, 18:11

      Ой, как почитаешь комменты, так одни эксперты футбольные!!! Отличный старт, лучшего и не представить, скажу я вам товарищи. Справедливости ради хочу сказать, что начало и концовка осталось за "шпорами", в всём остальном МЮ был интересней. Очень понравилась игра Дармиана и всеми гнобимый Серхио Ромеро тоже приятно удивил. Единственное, надо ему побыстрее объяснить, что в АПЛ нельзя так вальяжно играть в штрафной да еще и ногами, я конечно понимаю что он один из лучших в мире по этому показателю, но наказать за такое могут очень быстро, а так тащил сегодня хорошо для первого то дня в АПЛ, момента два сто процентных вытащил. Швайни как то не уверенно смотрится, а вот Штайни наоборот очень хорош. Вообщем всё нормально для первого дня, дальше надо играть и наращивать. Посмотрим кто выдаст лучший старт, хотя вон Лестер уже удивляет !!! Смотрите красивый футбол, всем удачи....

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      Рейтинг: +10

      Ars.Gunners 8 августа 2015, 18:10

      1.Матч ни о чем
      2.корявый ГОЛ.
      3.Шпоры лучше смотрелись.

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 > Ars.Gunners 8 августа 2015, 18:12

      Ждём старт от Арсена !!!

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      Рейтинг: +10

      Ars.Gunners > DarkLight_2000 8 августа 2015, 18:27

      Ждём)

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 > Ars.Gunners 9 августа 2015, 19:32

      Отлично стартовали. Мои поздравления !!!

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      Рейтинг: +10

      kovalev-barin 8 августа 2015, 18:05

      Игрок матча - однозначно Смоллинг. А командам еще нужно сыграваться

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      Рейтинг: +138

      CatMatros 8 августа 2015, 17:53

      Дармиан великолепен.Ромеро тоже затащил.Надо делать ставку,на то,что четыре новичка МЮ в старте были,+Швайни выходил на замену.Еще сыграются.

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      Рейтинг: +90

      marvel777 > CatMatros 8 августа 2015, 21:47

      все так

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      Рейтинг: +16

      JamBazi_07 8 августа 2015, 17:33

      ничья - более закономерный результат, в последние 10 минут должны были шпоры забивать

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