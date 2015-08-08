Олас: «С каждым днем продвигаемся по ряду вопросов в переговорах по Вальбуэна»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас вновь прокомментировал возможные трансферы своего клуба, в очередной раз затронув тему приобретения Матье Вальбуэна у московского «Динамо».

«Важно найти атакующего полузащитника. Все должно продвинуться на этой неделе. А потом подпишем центрального защитника высокого уровня. С «Марселем» ведутся переговоры по Николя Нкулу. Но они не слишком успешны. Его дело еще не закрыто, хотя «Марсель» очень не хочет отпускать игрока. Что касается Вальбуэна, то с каждым днем мы продвигаемся по ряду вопросов», — заявил Олас.