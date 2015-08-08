«Вест Бромвич» поспорит с ЦСКА за Думбия

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может отправиться в английскую Премьер-лигу, где его ждут в «Вест Бромвиче». Сообщается, что на вероятность перехода ивуарийца никак не повлияет сделка с другим нападающим из петербургского «Зенита» Саломоном Рондоном, который уже прошел медосмотр в английском клубе.

По всей видимости, «Рома» будет склоняться к варианту именно с «Вест Бромвичем», потому что, в отличие от ЦСКА, англичане предлагают полноценный трансфер, а не аренду.