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    «Вест Бромвич» поспорит с ЦСКА за Думбия

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может отправиться в английскую Премьер-лигу, где его ждут в «Вест Бромвиче». Сообщается, что на вероятность перехода ивуарийца никак не повлияет сделка с другим нападающим из петербургского «Зенита» Саломоном Рондоном, который уже прошел медосмотр в английском клубе.

    По всей видимости, «Рома» будет склоняться к варианту именно с «Вест Бромвичем», потому что, в отличие от ЦСКА, англичане предлагают полноценный трансфер, а не аренду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 16:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 20:01

      особо спорить наверно и не будут !!!

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      Рейтинг: +154

      mondm 8 августа 2015, 18:50

      ЦСКА он не очень и нужен

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2015, 16:58

      ВБА хочет основательно укрепиться молодцы

      0
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      Рейтинг: +16

      Сэми 8 августа 2015, 16:50

      И вы ждете посетителей?даже новость без ошибок написать не можете,школьники

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