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    «Ювентус» - «Лацио»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч за Суперкубок Италии, который разыграют «Ювентус» и «Лацио».
    «Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро, Маркизио, Погба, Эвра, Коман, Манджукич.
    Запасные: Нето, Рубиньо, Исла, Ругани, Пароди, Падоин, Витале, Перейра, Дибала, Дзадза, Льоренте, Тельо.
    «Лацио»: Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди, Кандрева, Клозе, Андерсон.
    Запасные: Бериша, Гуерриери, Патрик, Конко, Маурисио, Худт, Моррисон, Милинкович, Кишна, Джорджевич, Кейта.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    08.08.2015 14:27
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