Родионов: «За ночь менять регламент неправильно»

Обидно что они покупают все-судей,игры-проклятый Гинер.ЦСКА это не спортивная команда.
Обидно что они покупают все-судей,игры-проклятый Гинер.ЦСКА это не спортивная команда.
а ещё боремся за посещаемость!
Самки собаки! Я живу в Салехарде, в августе две недели в Питере. Заказал билет на футбол, билеты на поезд, и на тебе! У меня реально нет и не будет другой возможности живьём посмотреть Спартак! Долбаная конюшня! Теперь, когда Слуцкий тренер и сборной и ЦСКА, жди чудес, как в СССР при Лобановском...
полупокеры о болельщиках думайте! Или футбол не для нас?
Идиотизим, вообще не понимаю эту идиотскую отмазку: "еврокубки, поэтому надо перенести". Вот именно что страдает именно болельщики, а им по-барабану, можно подумать один день что-то решит. В европе все играют по 2-3 матча в неделю и это абсолютно нормально!!
хунта .
В современном мире конкретно сбились приоритеты. На первом месте везде потребитель, но это не правильно. Спорт это соревнование. В данном случае соревнование двух команд, кто лучше играет в футбол. И это первично. А болельщики это зрители, которым разрешили посмотреть, кто сильнее. И в футбол играют не для них, а для себя и для спонсоров.
На кол их! Еретики и п.дорасы сидят в исполкоме)