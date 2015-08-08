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    Родионов: «За ночь менять регламент неправильно»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ с 15 на 14 августа. Напомним, что после ходатайства ЦСКА встречу перенесли из-за участия «армейцев» в Лиге чемпионов, что потребовало изменения регламента турнира.
    «Перенос был для многих неожиданным, в том числе и для нас. Есть решение бюро исполкома и лиги, «Спартак» ему будет следовать. Но в этой ситуации больше всего страдают болельщики, которые купили билет не только на матч, но и на поезд-самолет. Что делать с ними, болельщик сейчас наиболее пострадавшая сторона, в том числе и болельщики ЦСКА. Мы подстроимся, изменим тренировочный график. Но вновь напомню о болельщике, потому что многие едут не только на матч основных составов, но и дублей. И поэтому постараемся сделать все, что в наших силах, для людей.
    Ситуация непонятна. Мы всегда заранее знаем, кто участвует в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов. И естественно, все можно было предусмотреть – что ЦСКА в такие-то дни может быть задействован в матчах квалификации этого этапа Лиги чемпионов, даты турнира известны заранее. А менять за ночь регламент неправильно», — заявил Родионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2015 14:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2015, 19:40

      Обидно что они покупают все-судей,игры-проклятый Гинер.ЦСКА это не спортивная команда.

      0
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      Рейтинг: +52

      MK-42 8 августа 2015, 16:52

      а ещё боремся за посещаемость!

      0
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      Рейтинг: +20

      Age 8 августа 2015, 16:43

      Самки собаки! Я живу в Салехарде, в августе две недели в Питере. Заказал билет на футбол, билеты на поезд, и на тебе! У меня реально нет и не будет другой возможности живьём посмотреть Спартак! Долбаная конюшня! Теперь, когда Слуцкий тренер и сборной и ЦСКА, жди чудес, как в СССР при Лобановском...

      0
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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > Age 8 августа 2015, 19:14

      че на покойника смотреть)))

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 8 августа 2015, 16:01

      полупокеры о болельщиках думайте! Или футбол не для нас?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 августа 2015, 15:52

      Идиотизим, вообще не понимаю эту идиотскую отмазку: "еврокубки, поэтому надо перенести". Вот именно что страдает именно болельщики, а им по-барабану, можно подумать один день что-то решит. В европе все играют по 2-3 матча в неделю и это абсолютно нормально!!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Nesterenko 8 августа 2015, 16:42

      хунта .

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      Рейтинг: +1126

      richi 8 августа 2015, 15:26

      В современном мире конкретно сбились приоритеты. На первом месте везде потребитель, но это не правильно. Спорт это соревнование. В данном случае соревнование двух команд, кто лучше играет в футбол. И это первично. А болельщики это зрители, которым разрешили посмотреть, кто сильнее. И в футбол играют не для них, а для себя и для спонсоров.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > richi 8 августа 2015, 15:42

      Серьезно? Ради спонсоров?!

      А спонсоры маечки и шарфики другим спонсорам продают, Энштейн? И рекламу спонсоров по мнению спонсоров никто видеть не должен? И они ее для красоты на майки и бортики ставят? Феерический ты умник.

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      Рейтинг: +1126

      richi > mgordeev 9 августа 2015, 09:43

      Что у вас за мода на личности переходить?
      Можно подумать, если зрители не придут на футбол, то и матч не состоится.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > richi 11 августа 2015, 22:26

      Если ты будешь курить - смерть состоится, если не будешь - аналогично. Ты живешь ради смерти? Смерть - спонсор твоей жизни?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2015, 14:35

      На кол их! Еретики и п.дорасы сидят в исполкоме)

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