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    ФИФА приняла во внимание наказание, наложенное на ЦСКА

    ФИФА выпустили заявление, в котором сообщается, что федерация футбола приняла во внимание то наказание, которое КДК РФС наложил на московский ЦСКА за оскорбительное поведение болельщиком в матче с махачкалинским «Анжи».

    «Мы должным образом приняли во внимание, что КДК РФС наложил санкции на ЦСКА. Инциденты, происходящие во внутренних чемпионатах, находятся в юрисдикции национальных федераций. Соответствующая организация вправе применять надлежащие меры. ФИФА плотно занимается проблемой дискриминации в футболе и контактирует с национальными федерациями по этому вопросу.

    Мы недавно усилили нашу борьбу с дискриминацией в футболе путем введения новой системы антидискриминационного мониторинга для отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Мы считаем, что право на проведение чемпионата мира дает прекрасную возможность сказать «нет» расизму и любой другой форме дискриминации», — сообщается в заявлении.

    Напомним, что ранее неоднократно звучали призывы лишить Россию ЧМ-2018 в частности из-за проявления расизма и национализма на трибунах.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2015 13:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +282

      cканер 8 августа 2015, 15:27

      наказывать надо не закрытием стадиона от болельщиков,а недопусканием именно тех,кто выкрикивал,т.е адресно,ведь есть и нормальные болельщики,которых интересует футбол,а не выкрики в адрес соперника.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2015, 15:18

      В России,между прочим,не так уж и много расистов,в других странах их гораздо больше,и поведение их гораздо радикальнее

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 августа 2015, 14:33

      Изза таких как болелы анжи и фримпонги и прочие нытики у нас будут постоянно проблемы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +282

      cканер > Тraumtanzеr 8 августа 2015, 15:23

      вот если болелы Анжи начнут реагировать на выпердёж таких,как ты,то у тебя пояаятся проблемы!думай над тем,что пишешь!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > cканер 8 августа 2015, 20:50

      Что не так?От чего ты поломался?

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      Рейтинг: +17

      keks 05 > Тraumtanzеr 8 августа 2015, 21:02

      завтра твоей жене, дочке или сестре нагрубят ты промолчишь лишь бы из-за тебя в городе проблем не было?

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 8 августа 2015, 14:15

      Бомжей Аксессуаров решили на Кавказе,Вот они как бабы решили покричать с другой стороны поля! Что тут сказать ,Бабы!

      1
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 8 августа 2015, 13:50

      пипец болелы Челси и МС вообще над неграми глумились в метро и ни чего?!

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