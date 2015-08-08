Ромуло не сыграет с «Крыльями Советов» из-за ангины

Сегодня московский «Спартак» прибыл в Самару, где завтра «красно-белые» сыграют с местными «Крыльями Советов» в рамках четвертого тура РФПЛ.

Среди игроков, прилетевших на матч, не значится полузащитник Ромуло. Сообщается, что он накануне был госпитализирован с диагнозом «ангина».



Полный список игроков, прилетевших в Самару: Артем Ребров, Антон Митрюшкин, Кирилл Комбаров, Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Роман Широков, Денис Глушаков, Квинси Промес, Павел Яковлев, Ивелин Попов, Александр Зотов, Арас Озбилиз, Юра Мовсисян, Денис Давыдов, Зе Луиш.