Маротта: «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 миллионов»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о том, какую сумму предлагали другие клубы за трансфер французского полузащитника Поля Погба. Напомним, что в числе основных претендентов на игрока называли мадридский «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».

«Мы не можем позволить себе покупать игроков за 70 миллионов евро, но с гордостью говорю, что «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 с лишним миллионов евро. Мы продаем только тех, кто хочет покинуть клуб.

Несколько лет назад мы рассматривали возможность покупки Эдина Джеко, а вот Мохамедом Салахом никогда не интересовались», — добавил Маротта.