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    Маротта: «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 миллионов»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о том, какую сумму предлагали другие клубы за трансфер французского полузащитника Поля Погба. Напомним, что в числе основных претендентов на игрока называли мадридский «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».

    «Мы не можем позволить себе покупать игроков за 70 миллионов евро, но с гордостью говорю, что «Ювентус» отказался продавать Погба за 80 с лишним миллионов евро. Мы продаем только тех, кто хочет покинуть клуб.

    Несколько лет назад мы рассматривали возможность покупки Эдина Джеко, а вот Мохамедом Салахом никогда не интересовались», — добавил Маротта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 8 августа 2015, 15:12

      Ну и дураки, в конце сезона он будет стоит всего лишь 40))

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    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 8 августа 2015, 13:13

      ну и напрасно

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