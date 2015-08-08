«Милану» не хватит денег для покупки Витселя

Полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель не подпишет контракт с «Миланом», если клуб с берегов Невы не согласится снизить цену за игрока, которая сейчас по разным источникам колеблется между 30 и 40 миллионами евро.

Вместо бельгийца «красно-черные» рассматривают возможность приобретения бывшего футболиста «Шальке-04» Кевина-Принса Боатенга, который уже выступал за миланский клуб в 2010-2013 годах, и Адама Махера из ПСВ.

Сам же Витсель по слухам также имеет вариант с «Ювентусом» и «Челси».