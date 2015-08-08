Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милану» не хватит денег для покупки Витселя

    Полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель не подпишет контракт с «Миланом», если клуб с берегов Невы не согласится снизить цену за игрока, которая сейчас по разным источникам колеблется между 30 и 40 миллионами евро.

    Вместо бельгийца «красно-черные» рассматривают возможность приобретения бывшего футболиста «Шальке-04» Кевина-Принса Боатенга, который уже выступал за миланский клуб в 2010-2013 годах, и Адама Махера из ПСВ.

    Сам же Витсель по слухам также имеет вариант с «Ювентусом» и «Челси».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 августа 2015, 16:38

      Милан не пробился ни в ЛЧ, ни в ЛЕ.
      Они наверное новичков славной историей заманивать будут, и рассказами что для Милана нет мест кроме первого, да?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2015, 15:41

      Махер дешевле Витселя?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer > Asbjorn 8 августа 2015, 16:55

      Да Махер дешевле в 4-е раза, 7.5 млн., а Витсель 30 млн.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 8 августа 2015, 15:18

      Нет денег, покупайте Калачева с Ростова, а не Витселя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 8 августа 2015, 12:59

      Голытьба!
      А ещё страны ЕС, пендосия и ее задолизы нам санкции объявили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11