Переход Де Брюйне в «Манчестер Сити» состоится в ближайшее время

Руководство «Манчестер Сити» готово предложить 45 миллионов фунтов за полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне, сообщает Guardian. Отмечается, что трансфер уже практически согласован, и сделка будет оформлена в ближайшее время.



В минувшем сезоне Де Брюйне провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 25 результативных передач.



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