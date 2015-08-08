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    Переход Де Брюйне в «Манчестер Сити» состоится в ближайшее время

    Руководство «Манчестер Сити» готово предложить 45 миллионов фунтов за полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне, сообщает Guardian. Отмечается, что трансфер уже практически согласован, и сделка будет оформлена в ближайшее время.

    В минувшем сезоне Де Брюйне провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 25 результативных передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      Дмитрий33 8 августа 2015, 13:47

      Че то маловато 45 лямов за него, раньше просили же не меньше 60

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2015, 13:32

      А вот этого не надо... )))

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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 8 августа 2015, 12:32

      отличное усиление. удачи ему

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 8 августа 2015, 11:08

      На де Брюйне будет интересно посмотреть, жаль будет только, если в футболке мс

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