Переход Де Брюйне в «Манчестер Сити» состоится в ближайшее время

Че то маловато 45 лямов за него, раньше просили же не меньше 60
Руководство «Манчестер Сити» готово предложить 45 миллионов фунтов за полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне, сообщает Guardian. Отмечается, что трансфер уже практически согласован, и сделка будет оформлена в ближайшее время.
В минувшем сезоне Де Брюйне провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 25 результативных передач.
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