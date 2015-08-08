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    Видеотрансляция матча «Урал» - «Локомотив» - на «Бомбардире»

    Находящийся в середине турнирной таблицы «Урал» сегодня в рамках четвертого тура Премьер-Лиги примет «Локомотив», который на три очка опережает екатеринбуржцев, деля со «Спартаком» третье место.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 17:00
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