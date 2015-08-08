Ван Гаал: «Из-за ситуации с Де Хеа трансферное окно должно быть сдвинуто»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что манкунианцы стали заложниками ситуации в связи с возможным переходом вратаря команды Давида де Хеа в «Реал».



«Наш клуб всегда вынужден платить за игроков определенные деньги, и что нам предложил «Реал»? Мы запросили у них определенную сумму, и они должны с ней согласиться. За несколько прошедших лет «Манчестер Юнайтед» потратил большие деньги, тогда как сам не получал таких сумм за своих игроков.



Вообще, во всей этой ситуации я считаю себя заложником, другие игроки – это тоже заложники, наш клуб – заложник. Трансферное окно должно быть сдвинуто. Давид – лучший вратарь команды последних трех лет, а в последние два года он считался лучшим игроком клуба среди болельщиков. Думаете, тренер хочет ухода такого футболиста? Конечно же, нет.



Но сейчас из-за этой истории он – не тот де Хеа, который был в прошлом сезоне. Ему приходится сложно, но нам предстоит важный матч, в котором я хочу видеть игроков, готовых сосредоточиться только на нем. Де Хеа сейчас не может этого сделать», – сказал ван Гаал.



Де Хеа покинул расположение «Манчестер Юнайтед»

