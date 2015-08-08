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    Ван Гаал: «Из-за ситуации с Де Хеа трансферное окно должно быть сдвинуто»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что манкунианцы стали заложниками ситуации в связи с возможным переходом вратаря команды Давида де Хеа в «Реал».

    «Наш клуб всегда вынужден платить за игроков определенные деньги, и что нам предложил «Реал»? Мы запросили у них определенную сумму, и они должны с ней согласиться. За несколько прошедших лет «Манчестер Юнайтед» потратил большие деньги, тогда как сам не получал таких сумм за своих игроков.

    Вообще, во всей этой ситуации я считаю себя заложником, другие игроки – это тоже заложники, наш клуб – заложник. Трансферное окно должно быть сдвинуто. Давид – лучший вратарь команды последних трех лет, а в последние два года он считался лучшим игроком клуба среди болельщиков. Думаете, тренер хочет ухода такого футболиста? Конечно же, нет.

    Но сейчас из-за этой истории он – не тот де Хеа, который был в прошлом сезоне. Ему приходится сложно, но нам предстоит важный матч, в котором я хочу видеть игроков, готовых сосредоточиться только на нем. Де Хеа сейчас не может этого сделать», – сказал ван Гаал.

    Де Хеа покинул расположение «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Sports.ru

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    08.08.2015 10:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +69

      Garri98 9 августа 2015, 01:13

      Де Хеа подвел клуб который дал ему путевку в жизнь. А это не сходит с рук. И карьера его предопределена Пусть валит конь-педальный.

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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 8 августа 2015, 15:05

      Иди на пенсию дед, Слуцкого в МЮ))))

      0
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      Рейтинг: +11

      violent_spz 8 августа 2015, 13:51

      последний сезон ты работаешь... Истиричка

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2015, 13:31

      при чем здесь окно просто неправильно наверное перевели

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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 8 августа 2015, 13:28

      нытик какой-то. Ради одного игрока сдвигать трансферное окно неприемлимо

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Jack Frost 8 августа 2015, 15:04

      Ну, в России ради одной команды регламент меняют,ничего)

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      Рейтинг: +244

      Grelas 8 августа 2015, 13:05

      С таким тренером МЮ ничего не добьется.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 8 августа 2015, 12:50

      разговор ни о чем

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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 8 августа 2015, 12:25

      разнылась галя

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      Рейтинг: +29

      Лобстер 8 августа 2015, 11:24

      могу кое че из штанов достать и в рот тебе сдвинуть

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 8 августа 2015, 11:07

      Де Хеа мог встать в один ряд с Бартезом, Ван дер Сааром, Шмейхелем и даже их превзойти. видимо не судьба

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