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    Адвокаат: «Ленс обладает отличной скоростью и является настоящим бомбардиром»

    Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокаат поделился мнением о новичке команды - нападающем Джермейне Ленсе, который этим летом был куплен у киевского «Динамо».

    «В прошлом сезоне у нас были проблемы с созданием и реализацией моментов, и для этого мы купили Ленса, – цитирует Goal Адвоката. – Он действительно может усилить нашу команду. Джермейн обладает отличной скоростью и является настоящим бомбардиром. Теперь у нас появились футболисты, необходимые для атакующей игры. В любом случае, мы всегда ищем способы усилить состав. Слишком многие игроки в прошлом сезоне были слишком уверены в своих позициях в «Сандерленде».

    Ленс стал игроком «Сандерленда»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 08:47
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