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    Роджерс: «Мне нужно заново возвращать доверие болельщиков к себе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс отметил, что после неудач прошлого сезона ему придется возвращать доверие болельщиков клуба.

    «Я никогда не воспринимал поддержку, которую получал в этом клубе, как должное, – цитирует Goal Роджерса. – И понимаю, какое разочарование вызвало наше выступление в прошлом сезоне. Конечно, я всегда беру на себя ответственность. Гнев болельщиков направлен на тренера, и я принимаю это. Так что теперь мне нужно заново возвращать доверие к себе. У этого клуба всегда были потрясающие болельщики и фантастическая поддержка, но я понимаю, что ее еще нужно заслужить.

    Незаменимых людей не бывает. Я не могу быть полностью уверен в своих позициях. Но владельцы всегда оказывали мне поддержку, и, что самое главное, у нас всегда были прекрасные отношения с игроками. Я по-прежнему уверен в том, что делаю. И при этом по-хорошему заведен – даже сильнее, чем в первый свой день в     «Ливерпуле». Мы сделаем все, чтобы оставить разочарования прошедшего сезона позади».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 08:35
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