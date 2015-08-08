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    ТАСС: «Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу Кокорина

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин в ближайшее время может стать игроком питерского «Зенита». Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник близкий к московскому клубу.

    «На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», - сказал источник.

    В составе «Динамо» Кокорин провел 165 матчей и забил 38 мячей. За сборную России форвард сыграл 32 и забил восемь голов.

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    Источник: ТАСС

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    08.08.2015 08:26
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 9 августа 2015, 07:56

      нападающий с российским паспортом, может быть, нужен, но Кокорин?!?!?!?! Это же дорогостоящий балласт!

      0
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      Рейтинг: +43

      Jeber 8 августа 2015, 20:28

      В питере много бань и саун, ему понравится!

      0
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 8 августа 2015, 17:32

      Дзюба расстроится!!!

      0
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      Рейтинг: +6296

      порт 8 августа 2015, 16:02

      А ТАСС уполномочен это заявлять?

      0
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      Рейтинг: +56

      footbil 8 августа 2015, 15:52

      Капец. Опять все к тому идёт, что сборная будет состоять из двух команд

      0
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 8 августа 2015, 15:34

      Не хотелось бы видеть этого игрока в Зените. Не нужен он нам

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Чупакабра 8 августа 2015, 15:38

      Почему не нужен, у Зенита одни Дзюба остался.

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 8 августа 2015, 15:15

      Это плохо,когда один неприлично богатый клуб,может ослабить практически любой другой клуб прямо во время чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 августа 2015, 15:08

      А зачем им напы? Команда то ни кому не нужна, а напы нужны...

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 8 августа 2015, 15:07

      Кокорин придет, Дзюба сядет)

      0
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      Рейтинг: +31

      МоRo 8 августа 2015, 14:59

      Не дай бог перейдёт к нам...

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