Ван Гаал: «Теперь нам придется искать кого-то похожего на Ди Марию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал переход Анхеля Ди Марии в «ПСЖ», а также посетовал, что его подопечные на данный момент находятся в разной физической форме.



«Для нас это большая потеря, – цитирует The Independent ван Гаала. – Я хотел бы видеть в своей команде больше быстрых креативных атакующих игроков. Ди Мария как раз относится к такому типу. Теперь нам придется искать кого-то похожего, причем он должен уметь справляться с ритмом английской премьер-лиги – а это уже непросто. Собственно, поэтому многие футболисты не могут здесь адаптироваться. Все дело в ритме и английской культуре. Возможно, поэтому Анхель и ушел.



Швайнштайгер? Он присоединился к нам в последний момент и пока не готов. Ему потребуется время, чтобы набрать форму, которую я считаю необходимой. Также не готовы и игроки, вернувшиеся позже из отпуска. Мне бы хотелось, чтобы все футболисты собирались в команде 3 июля, но Рохо, например, приехал лишь неделю назад».



Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»

