Ван Гаал: «Теперь нам придется искать кого-то похожего на Ди Марию»

Это все Пиар. Дима очень хорош, но слишком слаб для АПЛ. И все это поняли. И то, что кто-то должен заменить его - это просто шлейф уважения к Аргентинцу.и без него достаточно ребят которые могут выполнить эту работу гараздо лучше.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал переход Анхеля Ди Марии в «ПСЖ», а также посетовал, что его подопечные на данный момент находятся в разной физической форме.
«Для нас это большая потеря, – цитирует The Independent ван Гаала. – Я хотел бы видеть в своей команде больше быстрых креативных атакующих игроков. Ди Мария как раз относится к такому типу. Теперь нам придется искать кого-то похожего, причем он должен уметь справляться с ритмом английской премьер-лиги – а это уже непросто. Собственно, поэтому многие футболисты не могут здесь адаптироваться. Все дело в ритме и английской культуре. Возможно, поэтому Анхель и ушел.
Швайнштайгер? Он присоединился к нам в последний момент и пока не готов. Ему потребуется время, чтобы набрать форму, которую я считаю необходимой. Также не готовы и игроки, вернувшиеся позже из отпуска. Мне бы хотелось, чтобы все футболисты собирались в команде 3 июля, но Рохо, например, приехал лишь неделю назад».
Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»