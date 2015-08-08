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    Ван Гаал: «Теперь нам придется искать кого-то похожего на Ди Марию»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал переход Анхеля Ди Марии в «ПСЖ», а также посетовал, что его подопечные на данный момент находятся в разной физической форме.

    «Для нас это большая потеря, – цитирует The Independent ван Гаала. – Я хотел бы видеть в своей команде больше быстрых креативных атакующих игроков. Ди Мария как раз относится к такому типу. Теперь нам придется искать кого-то похожего, причем он должен уметь справляться с ритмом английской премьер-лиги – а это уже непросто. Собственно, поэтому многие футболисты не могут здесь адаптироваться. Все дело в ритме и английской культуре. Возможно, поэтому Анхель и ушел.

    Швайнштайгер? Он присоединился к нам в последний момент и пока не готов. Ему потребуется время, чтобы набрать форму, которую я считаю необходимой. Также не готовы и игроки, вернувшиеся позже из отпуска. Мне бы хотелось, чтобы все футболисты собирались в команде 3 июля, но Рохо, например, приехал лишь неделю назад».

    Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 07:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +69

      Garri98 8 августа 2015, 13:47

      Это все Пиар. Дима очень хорош, но слишком слаб для АПЛ. И все это поняли. И то, что кто-то должен заменить его - это просто шлейф уважения к Аргентинцу.и без него достаточно ребят которые могут выполнить эту работу гараздо лучше.

      0
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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 8 августа 2015, 09:24

      Кого-то похожего? Врятли найдёшь такого красивого секси, как он

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2015, 09:10

      Что бы на лавке сидел

      0
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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 8 августа 2015, 08:09

      Мне кажется Ван Гаал с ума сошел из за денег

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