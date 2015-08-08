Билич: «Я высоко оцениваю Венгера как специалиста»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча 1-го тура премьер-лиги против «Арсенала» отметил, что его команде по силам отобрать очки у «канониров».



«Когда я готовился начать тренерскую карьеру, то Арсен Венгер был одним из тех, у кого я проходил стажировку, – цитирует Mirror Билича. – Я провел неделю, изучая его методы работы. С тех пор мы поддерживали контакт. Конечно, я высоко оцениваю его как специалиста.



«Арсенал» является примером не только для нас, но и всех клубов, учитывая их историю и то, как «канониры» ведут дела. Но порой топ-клубы неудачно начинают сезон. Год назад я смотрел матч «Арсенала» с «Кристал Пэлас» в первом туре, и тогда им удалось выиграть лишь благодаря голу в самой концовке. «Пэлас» заслужил как минимум очко в той встрече. Конечно, игра с «Арсеналом» будет непростой, но, как и многое другое в жизни, все зависит от вашего отношения к ней».

