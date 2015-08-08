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    Билич: «Я высоко оцениваю Венгера как специалиста»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча 1-го тура премьер-лиги против «Арсенала» отметил, что его команде по силам отобрать очки у «канониров».

    «Когда я готовился начать тренерскую карьеру, то Арсен Венгер был одним из тех, у кого я проходил стажировку, – цитирует Mirror Билича. – Я провел неделю, изучая его методы работы. С тех пор мы поддерживали контакт. Конечно, я высоко оцениваю его как специалиста.

    «Арсенал» является примером не только для нас, но и всех клубов, учитывая их историю и то, как «канониры» ведут дела. Но порой топ-клубы неудачно начинают сезон. Год назад я смотрел матч «Арсенала» с «Кристал Пэлас» в первом туре, и тогда им удалось выиграть лишь благодаря голу в самой концовке. «Пэлас» заслужил как минимум очко в той встрече. Конечно, игра с «Арсеналом» будет непростой, но, как и многое другое в жизни, все зависит от вашего отношения к ней».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 06:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 8 августа 2015, 08:35

      Без шансов ВХ.:-)

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