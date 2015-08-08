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    Слуцкий: «ЦСКА далеко не фаворит в паре со «Спортингом»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с лиссабонским «Спортингом», поделился мнением о сопернике.

    «Сложно сказать, что какой-то из соперников был предпочтительнее. «Спортинг» – топ-команда, пусть и чуть менее титулованная, чем некоторые другие. Понятно, что ЦСКА далеко не фаворит, учитывая, что мы «несеяные» в этом отборочном раунде», - отметил Слуцкий.

    ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 06:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 12 августа 2015, 14:07

      Спортинг это фуфло если зенит чемпиона Португалии два раза вздрючил то значит Спортинг пройдем закрытыми глазами !ведь чемпионат португалии очень слабый сильнейшие там порту и бенфика а спортинг там с бого с припеку!когда последний раз они выходили в ЛЧ да лет пять тому назад !

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 августа 2015, 18:56

      После матча со Спартой это уже всем ясно!

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      Рейтинг: +28

      Spark333 8 августа 2015, 10:25

      Экономика штука тонкая!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 августа 2015, 09:43

      А мы теперь ни с кем не фавориты. Покупаем игроков для лавки и для дубля, а на поле бегают (вернее ползают) пенсионеры. Все экономит Гинер, все подешевле ищет...Доэкономится блин...

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Чикомас 8 августа 2015, 13:30

      так гаспром не у всех есть же..........

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