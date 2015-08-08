Слуцкий: «ЦСКА далеко не фаворит в паре со «Спортингом»

Спортинг это фуфло если зенит чемпиона Португалии два раза вздрючил то значит Спортинг пройдем закрытыми глазами !ведь чемпионат португалии очень слабый сильнейшие там порту и бенфика а спортинг там с бого с припеку!когда последний раз они выходили в ЛЧ да лет пять тому назад !
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с лиссабонским «Спортингом», поделился мнением о сопернике.
«Сложно сказать, что какой-то из соперников был предпочтительнее. «Спортинг» – топ-команда, пусть и чуть менее титулованная, чем некоторые другие. Понятно, что ЦСКА далеко не фаворит, учитывая, что мы «несеяные» в этом отборочном раунде», - отметил Слуцкий.
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