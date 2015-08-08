Моуринью: «Будь моя воля, я бы общался с журналистами раз в месяц»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы поменьше общаться журналистами, а также осветил трансферные нужды клуба.

«Будь моя воля, я бы разговаривал с журналистами раз в месяц. Но в футболе есть и другие люди, которые хотят устраивать пресс-конференции ежедневно», - сказал португалец.

«Нам необходим левый защитник. Сейчас у нас на этой позиции есть только Аспиликуэта. И у меня есть ощущение, что мы подпишем нового футболиста. Но левых защитников много, и свет не сошелся клином на ком-то конкретном. У «Челси» есть несколько вариантов».