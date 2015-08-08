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    Моуринью: «Будь моя воля, я бы общался с журналистами раз в месяц»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы поменьше общаться журналистами, а также осветил трансферные нужды клуба.

    «Будь моя воля, я бы разговаривал с журналистами раз в месяц. Но в футболе есть и другие люди, которые хотят устраивать пресс-конференции ежедневно», - сказал португалец.

    «Нам необходим левый защитник. Сейчас у нас на этой позиции есть только Аспиликуэта. И у меня есть ощущение, что мы подпишем нового футболиста. Но левых защитников много, и свет не сошелся клином на ком-то конкретном. У «Челси» есть несколько вариантов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 01:19
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Верг 8 августа 2015, 07:50

      а на деле без журналистов полный 0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      KARE 8 августа 2015, 06:07

      на тебя очень похоже-пень!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Cynic 8 августа 2015, 04:32

      Небось в вариантах Шмельцер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 августа 2015, 02:54

      кто?

      0
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