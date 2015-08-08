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    Маротта: «Главным соперником «Ювентуса» в Италии будет «Интер».

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился своими ожиданиями от грядущего сезона в Серии А. По его мнению, главным конкурентом «Ювентуса» на внутренней арене будет миланский «Интер».

    «Думаю, нашим главным соперником в чемпионате Италии будет «Интер» — я впечатлён работой, которую проделал этот клуб. Учитывая сделанные инвестиции, они просто обязаны побороться за скудетто», - сказал Маротта.

    По итогам прошлого сезона «Интер» отстал от «Ювентуса» на 32 очка и занял восьмое место.

    Источник: Goal.com

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    08.08.2015 01:03
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 8 августа 2015, 10:01

      Мне всё таки видится Рома и Милан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 августа 2015, 09:53

      А по факту 3-6е место Интеру. Впрочем как это и было почти всегда.

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