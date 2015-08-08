Маротта: «Главным соперником «Ювентуса» в Италии будет «Интер».

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился своими ожиданиями от грядущего сезона в Серии А. По его мнению, главным конкурентом «Ювентуса» на внутренней арене будет миланский «Интер».

«Думаю, нашим главным соперником в чемпионате Италии будет «Интер» — я впечатлён работой, которую проделал этот клуб. Учитывая сделанные инвестиции, они просто обязаны побороться за скудетто», - сказал Маротта.

По итогам прошлого сезона «Интер» отстал от «Ювентуса» на 32 очка и занял восьмое место.