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    Матч «Спартак» - ЦСКА перенесен на 14 августа

    Матч пятого тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, который был запланирован на 15 августа, перенесен и состоится на день раньше.

    Такое решение принято по просьбе ЦСКА, которому 18 августа предстоит играть на выезде с лиссабонским «Спортингом». Изменения, разрешающие подобные переносы, внесены в регламент на пятничном исполкоме РФС.

    «Со своей стороны РФПЛ готова оказать содействие «Спартаку» в решении организационных вопросов и возможных конфликтных ситуаций в связи с переносом матча. Надеемся на понимание со стороны ФК «Спартак», – говорится в сообщении РФПЛ.

    Источник: РПЛ

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    08.08.2015 00:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 8 августа 2015, 16:51

      И правильно сделали

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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 8 августа 2015, 14:39

      Сначала перенесли матч в угоду ЦСКА.
      Теперь вот начало перенесли на 21:30 под игру со Спортингом - все для людей!
      Что же будет дальше? Может и судьи будут из ЦСКА?!

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 8 августа 2015, 12:12

      Изменить регламент - это действительно по Гинеровски. А Симонян утверждает, что не собирал исполком РФС.

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 8 августа 2015, 11:49

      А дерби играть конечно лучше играть в субботу,

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 8 августа 2015, 11:46

      ОДИН ВОПРОС ПОЧЕМУ ДРУГИМ КЛУБАМ НЕ ПЕРЕНОСЯТ

      0
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      Рейтинг: +21

      Big_bearrr 8 августа 2015, 10:06

      так Спатрак или Спатак?

      0
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      Рейтинг: +29

      Лобстер 8 августа 2015, 09:06

      печатать там научитесь клоуны бомбардирские...

      0
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      Рейтинг: +6029

      rash1959 8 августа 2015, 08:53

      И один вопрос ко всем. А почему так мало комментов стало?. Может все положили давно на этот уродливый недобомбардир? Может стоит поискать сайт другой? Подскажите. Спасибо всем, всех с новым туром.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > rash1959 8 августа 2015, 11:44

      Спортбокс и Совспорт более адекватные сайты и грязи в комментах поменьше

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      Рейтинг: +6029

      rash1959 8 августа 2015, 08:49

      Можно сдвинуть игру уфа-мордва хоть на три года в любую сторону, и никто не заметит, а переносить это дерби, да на пятницу - это просто уродство. Хоть ты фанат или просто болела, всё равно ты никто перед этой поганой властью. И как коням такая мысль вообще в башку могла залезть?

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      Рейтинг: +6029

      rash1959 8 августа 2015, 08:44

      Нах.., Зачем тогда вообще законы писать, если в любой момент его можно переписать в любую сторону. Не законы, а gоvно, а кто пишет их - вдвойне gоvно.

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