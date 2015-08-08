Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Сборная будет абсолютно лояльна к болельщикам и журналистам»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о том, как будет работать команда под его руководством, и прокомментировал возможное участие сборной в стыковых матчах за попадание на Евро-2016.

    «Сборная будет абсолютно лояльна и к болельщикам, и к журналистам. Понятно, что к сборной можно относиться хорошо, только когда она выигрывает. Но я уверен, что и футболисты, и я будем максимально открыты для СМИ. В рамках разумного, конечно. Безусловно, будут и общение, и открытые для прессы занятия», - пообещал Слуцкий.

    Рассуждая о стыковых матчах, тренер привел в пример недавнее противостояние ЦСКА и «Спарты» в Лиге чемпионов.

    «Любые матчи плей-офф выиграть очень сложно. Достаточно вспомнить наше противостояние со «Спартой». А когда две команды насмерть бьются за попадание в финальную часть чемпионата мира или Европы, матчи попросту не могут быть легкими. Будем объективны: наша сборная – не та команда, которая может иметь серьезное преимущество в классе в стыках, туда откровенно слабые соперники не попадут».

    Кроме того, наставник сказал, что откажется от расширенных предварительных списков игроков, которые использовал в своей работе Фабио Капелло.

    «По регламенту УЕФА будем оглашать список. Он будет конкретным и содержащим только тех футболистов, кто реально получит приглашение на сбор. Да, я понимаю, что отнял у журналистов часть работы. Расширенные списки позволяли сделать интервью с многочисленными игроками, которые – сразу было ясно – все равно не попадут в окончательный состав. Но не вижу в расширенных списках спортивной составляющей».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2015, 04:32

      Клоун-Спарту не вы выиграли-а судья встречи.Жаль что все же его назначили-не годен он для сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory > Диктор 8 августа 2015, 07:16

      Жалься, клоун.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11