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    Месси предложил Турану взять десятый номер

    Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси готов отказаться от своего номера в пользу новичка клуба.

    Арда Туран пока не определился с игровым номером, под которым он будет выступать за каталонцев. И спешить ему некуда, ведь дозаявить его «Барселона» сможет только 1 января 2016 года из-за действующего запрета со стороны ФИФА.

    По словам самого Турана, накануне Месси выразил готовность передать ему «десятку».

    «В сборной Турции я начинал играть под номером 14, а все потому, что мой отец был большим поклонником Йохана Кройфа. В «Атлетко» мне дали «десятку», и после подписания контракта с «Барселоной» ко мне подошел Месси и сказал, что если я действительно хочу этот номер, то могу его взять себе», - рассказал Туран.

    Источник: Sport.es

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    07.08.2015 23:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +9

      real &anji 18 августа 2015, 23:53

      Месси лох

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 10 августа 2015, 10:00

      Respect Messi!!!

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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 8 августа 2015, 11:48

      Месси молодец

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      Рейтинг: +196

      Forint 8 августа 2015, 08:45

      вот вам СМИ. в других источниках еще отдельно утверждают что Арда при этом смеялся и сказал все эти слова в шутливой форме.

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      Рейтинг: +10

      FCDordoi 8 августа 2015, 08:01

      Главное не номер, главное игра!

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 8 августа 2015, 01:35

      Не стоит !Жду его дебюта !Кажется он просто будет рвать всех соперников на поле взглядом ;-)

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      Рейтинг: +24

      mihbah 8 августа 2015, 01:00

      А что от номера на спине пиписька больше становиться? )

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      Рейтинг: +29

      Верг > mihbah 8 августа 2015, 07:52

      у ривалдо да

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 00:36

      Не думаю, что это правда!

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      Рейтинг: +81

      Dim64f1121 > 95-shishani-95 8 августа 2015, 01:01

      а зачем тебе думать

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Dim64f1121 8 августа 2015, 01:07

      А ты веришь в эту ерунду?

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      Рейтинг: +81

      Dim64f1121 > 95-shishani-95 8 августа 2015, 01:15

      а с чего ты взял что это ерунда

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      Рейтинг: +81

      Dim64f1121 > 95-shishani-95 8 августа 2015, 01:17

      а с чего ты взял что это ерунда

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      Рейтинг: +15

      vip_x3 > Dim64f1121 8 августа 2015, 01:26

      Гном не тот, кто может уступить в чет-то чем более Арде

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      Рейтинг: +15

      vip_x3 > vip_x3 8 августа 2015, 01:27

      ****Гном не тот, кто может уступить в чем-то тем более Арде

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      Рейтинг: +81

      Dim64f1121 > vip_x3 8 августа 2015, 01:30

      ты наверное с ним лично знаком раз такое говоришь

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      Рейтинг: +10

      mel23ok33 8 августа 2015, 00:36

      Депай взял 7 в МЮ, зря, не потянет. Ну а Тюран серьезный, что даже щедрость Лео, не позволит ему претендовать на 10. Тут без вариантов.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2015, 00:15

      Месси по моему без разницы под каким номером играть

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