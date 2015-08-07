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    Лига 1. «ПСЖ» обыгрывает Лилль

    Чемпионат Франции открывался матчем в Лилле, где одноименный клуб принимал действующего чемпиона «ПСЖ». Уже к исходу первого получаса игры парижане остались вдесятером: на протяжении пяти минут две желтые карточки умудрился получить Адриан Рабьо.

    Впрочем, это не помешало «ПСЖ» добиться необходимого результата. На старте второго тайма первый и последний в этой игре мяч забил Лукас Моура. Защиту титула «ПСЖ» начал с минимальной гостевой победы.

    7 августа. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

    Лилль (Лилль) – ПСЖ (Париж) – 0:1(0:0)

    Голы: 0:1 – Моура, 57.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 00:47

      С победой!

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