Балотелли отказался от предложения «Аль-Ахли»

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли отказался переходить в дубайский «Аль-Ахли».

«Мы думали о Балотелли и даже разговаривали с его агентом Мино Райолой. Но Балотелли отклонил наше предложение, потому что хочет выступать за другой клуб», - рассказал тренер «Аль-Ахли» Космин Оларою.

Кроме того, футболистом интересуется ряд итальянских клубов, среди которых «Сампдория» «Фиорентина» и «Болонья». Президент «Сампдории» утверждал, что «Ливерпуль» хочет за форварда семь миллионов фунтов.

Балотелли занял третье место в списке худших завершителей атаки английской Премьер-лиги сезона 2014/15. Его процент реализации составилвсего 2,78%. В прошлом сезоне Марио провел 16 матчей в АПЛ и забил один гол.